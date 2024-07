Bisschen verheult: Das Baby ist da! Mola Adebisi und Ehefrau Adelina sind Eltern geworden

1 Endlich Eltern: Mola Adebisi und Adelina Zilai freuen sich über die Geburt ihres Sohnes. Foto: imago images/Future Image/gbrci

Babyfreuden bei Mola Adebisi und Ehefrau Adelina: Ihr Sohn hat das Licht der Welt erblickt, wie die beiden auf Instagram mitteilen. Zuvor hatte das Paar die Geburt um einen Tag verschieben müssen.











Link kopiert



Das Warten hat ein Ende: Mola Adebisi (51) und seine Ehefrau Adelina Zilai (37) haben ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Der ehemalige Viva-Moderator teilte im Vorfeld fleißig Updates zur bevorstehenden Geburt in seiner Instagram-Story. "Mama und Sohn geht es gut ... Papa ist bisschen verheult", schrieb er dann am 17. Juli 2024 zu einem Selfie mit seiner Ehefrau, die sich in einem Krankenhausbett erholt und das neugeborene Baby auf der Brust liegen hat, eingekuschelt in ein gelbes Handtuch.