Giftschlangen: Der tödliche Biss kommt in Millisekunden

Wenn Giftschlangen zubeißen, nutzen sie unterschiedliche Strategien, wie Highspeed-Videos enthüllen. Demnach sind die Vipern am schnellsten: Sie benötigen teilweise nur 22 Millisekunden für ihren Biss.
Giftige Schlangen sind eine Gefahr für rund sechs Milliarden Menschen weltweit. Jeden Tag werden fast 7400 Menschen von Giftschlangen gebissen – 2,7 Millionen Menschen im Jahr. Das Gift kann nicht nur entsetzliche Schmerzen auslösen und bleibende Schäden hinterlassen, warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf.