Bismarckschule in Stuttgart: Austausch des Kollegiums? „Wir weinen und hoffen, dass es eine Lösung gibt“

Die Bismarckschule soll Realschule und das Kollegium abgewickelt werden. Die Schulsozialarbeiterin und die Leiterin des Ganztags sagen, warum sie für die Lehrkräfte kämpfen.
Der Schock sitzt immer noch tief. „Wir weinen und hoffen, dass es doch noch eine Lösung gibt“, sagt Leonarda Saravanja, die zusammen mit Matthias Paluszek, den Ganztag an der Bismarckschule leitet. Die Werkrealschule in Stuttgart-Feuerbach soll eine Realschule werden – allerdings mit neuem Kollegium. Denn die meisten der Lehrkräfte haben keine Lehrbefähigung für die Realschule und müssten diese erst im Rahmen einer Fortbildung erwerben. Das gehe aber nicht parallel zum Aufbau der Realschule am Standort Bismarckschule. Das hatte das Staatliche Schulamt vor Kurzem klargestellt.