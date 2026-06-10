Bislang leer ausgegangen: Glenn Close und Ridley Scott erhalten Ehrenoscar

Bislang sind beide bei Oscarverleihungen leer ausgegangen, doch jetzt erhalten die Kinolegenden Glenn Close und Ridley Scott einen Ehrenoscar. Das gab die Academy bekannt.
Die für die Verleihung der Oscars zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat mitgeteilt, dass die Filmlegenden Glenn Close (79) und Ridley Scott (88) endlich mit einem Goldjungen geehrt werden. Sie sind zwei von mehreren Personen, die Ende des Jahres einen Ehrenoscar erhalten sollen. Glenn Close hielt bislang einen eher traurigen Oscar-Rekord. Bei acht Nominierungen ist sie die am häufigsten nominierte lebende Schauspielerin ohne einen einzigen Sieg. Damit steht sie auf einer Stufe mit dem verstorbenen Peter O'Toole (1932-2013). Ihre bislang letzte Nominierung erhielt sie 2021 für die Filmadaption von "Hillbilly-Elegie".