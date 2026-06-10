Bislang leer ausgegangen: Glenn Close und Ridley Scott erhalten Ehrenoscar

Bislang sind beide bei Oscarverleihungen leer ausgegangen, doch jetzt erhalten die Kinolegenden Glenn Close und Ridley Scott einen Ehrenoscar. Das gab die Academy bekannt.

Die für die Verleihung der Oscars zuständige Academy of Motion Picture Arts and Sciences hat mitgeteilt, dass die Filmlegenden Glenn Close (79) und Ridley Scott (88) endlich mit einem Goldjungen geehrt werden. Sie sind zwei von mehreren Personen, die Ende des Jahres einen Ehrenoscar erhalten sollen. Glenn Close hielt bislang einen eher traurigen Oscar-Rekord. Bei acht Nominierungen ist sie die am häufigsten nominierte lebende Schauspielerin ohne einen einzigen Sieg. Damit steht sie auf einer Stufe mit dem verstorbenen Peter O'Toole (1932-2013). Ihre bislang letzte Nominierung erhielt sie 2021 für die Filmadaption von "Hillbilly-Elegie".

"Blade Runner"- und "Alien"-Regisseur Scott ging bislang leer aus "Im Laufe ihres außergewöhnlichen Schaffens hat Glenn Close dank ihrer unvergleichlichen emotionalen Bandbreite einige der komplexesten Figuren der Filmgeschichte zum Leben erweckt", sagte Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor in einer Mitteilung.

Über "Blade Runner"- und "Alien"-Regisseur Scott sagte die Academy-Präsidentin: "Sir Ridley Scott ist ein wahrer Visionär, dessen jahrzehntelanges Wirken einen unermesslichen Einfluss auf das weltweite Kino und die Kultur ausgeübt hat." Scott war bislang viermal für einen Oscar nominiert. Als Regisseur für "Thelma & Louise", "Gladiator" und "Black Hawk Down", für "Der Marsianer" als Produzent in der Kategorie Bester Film. Die begehrte Statuette hat er bis zum heutigen Tag jedoch noch nicht erhalten.

Der offiziell sogenannte Academy Honorary Award wird für ein außergewöhnliches Lebenswerk im Bereich Film, für besondere Beiträge zur Filmkunst oder herausragende Verdienste für die Academy verliehen.

Auch weitere Ehrenpreise bekannt gegeben

Neben Scott und Close wird auch der Animator Floyd Norman (90), der als erster schwarzer Animator von Disney an Klassikern wie "Dornröschen" und "Das Dschungelbuch" mitarbeitete, mit einem Ehrenoscar gewürdigt. Die Produzentinnen Christine Vachon (63) und Pamela Koffler erhalten den Irving G. Thalberg Memorial Award. Sie machten sich um den Independent-Film verdient, produzierten etwa Werke von Todd Haynes (65).

Die Ehrenoscars und weiteren Preise werden bei den 17. Governors Awards verliehen, die am 15. November stattfinden.