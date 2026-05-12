Bisherige Präsidentin: Landtag wählt Grünen-Politikerin Aras zur Vizepräsidentin

Zehn Jahre stand Muhterem Aras an der Spitze des baden-württembergischen Landtags. Warum sie ihr Amt nun abgeben musste und wie es für sie weitergeht.
Nach zehn Jahren an der Spitze des Parlaments haben die Abgeordneten des Landtags die bisherige Präsidentin Muhterem Aras zur Vizepräsidentin gewählt. Auf die Grünen-Abgeordnete entfielen 106 Ja-Stimmen, 12 Abgeordnete stimmten mit Nein, 4 enthielten sich. Für ihren Gegenkandidaten von der AfD, Joachim Kuhs, stimmten 33 Abgeordnete. Zwei Stimmzettel waren ungültig. Zuvor hatten die Parlamentarier den bisherigen Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum neuen Landtagspräsidenten gewählt.