Robert Redfords Tochter hat klargestellt, dass es noch keine öffentliche Trauerfeier für den Schauspieler gegeben hat. Sie reagiert damit auf KI-Versionen von Beerdigungen, die im Umlauf sind.
Robert Redfords (1936-2025) Tochter stellt klar, dass es bisher keine öffentliche Trauerfeier für den bekannten Schauspieler gegeben hat. Offenbar sind Falschinformationen über Redfords Beerdigung im Umlauf. In einem Statement, das sie auf Instagram veröffentlichte, erklärte Amy Redford (55): "Es gibt mehrere KI-Versionen von Beerdigungen, Tributen und Zitaten von Mitgliedern meiner Familie, die frei erfunden sind." Die Darstellungen ihrer Familie, "die niemanden in einem positiven Licht zeigen, sind in dieser schwierigen Zeit eine zusätzliche Herausforderung", so die 55-Jährige. "Wir trauern gemeinsam und unterstützen einander", fügte sie hinzu.