Robert Redfords Tochter hat klargestellt, dass es noch keine öffentliche Trauerfeier für den Schauspieler gegeben hat. Sie reagiert damit auf KI-Versionen von Beerdigungen, die im Umlauf sind.

Robert Redfords (1936-2025) Tochter stellt klar, dass es bisher keine öffentliche Trauerfeier für den bekannten Schauspieler gegeben hat. Offenbar sind Falschinformationen über Redfords Beerdigung im Umlauf. In einem Statement, das sie auf Instagram veröffentlichte, erklärte Amy Redford (55): "Es gibt mehrere KI-Versionen von Beerdigungen, Tributen und Zitaten von Mitgliedern meiner Familie, die frei erfunden sind." Die Darstellungen ihrer Familie, "die niemanden in einem positiven Licht zeigen, sind in dieser schwierigen Zeit eine zusätzliche Herausforderung", so die 55-Jährige. "Wir trauern gemeinsam und unterstützen einander", fügte sie hinzu.

Zum Einsatz von KI zur Verbreitung von Unwahrheiten ergänzte sie: "Ich frage einfach: Was wäre, wenn es um euch ginge? Lasst euch davon leiten. Lasst menschliche Authentizität leben, inspirieren und das Bindeglied sein, nach dem wir uns alle sehnen." Amy Redford erklärte weiter, dass noch keine öffentliche Trauerfeier für ihren Vater stattgefunden habe und dass die Familie "Pläne für eine Gedenkfeier in der Zukunft ausarbeite". Weiter heißt es auf Instagram: "Jede Familie sollte die Möglichkeit haben, zu trauern, die verstorbene Person zu würdigen und ihr auf eine Weise die letzte Ehre zu erweisen, die ihren Werten und ihrer Familienkultur am besten entspricht."

Dank an die Fans für "überwältigende Liebe und Unterstützung"

Sie bedankte sich zudem für die "überwältigende Liebe und Unterstützung" nach dem Tod von Robert Redford: "Es ist klar, dass er so vielen Menschen so viel bedeutet hat, und ich weiß, dass meine Familie von den zahlreichen Geschichten und Würdigungen aus allen Teilen der Welt tief bewegt ist."

Der Oscarpreisträger starb am 16. September im Alter von 89 Jahren. Amy ist eines von Redfords vier Kindern, die der Schauspieler mit seiner ersten Ehefrau Lola Van Wagenen (86) bekam.