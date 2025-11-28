Keks zum Kaffee, aber auch als Eis, Brotaufstrich oder Gebäck bei Systemgastronomen: Der Biscoff-Geschmack erinnert an Spekulatius. Warum ist das so angesagt? Ein Kulturwissenschaftler klärt auf.
Berlin - Supersüß und angesagt: das Trendprodukt Karamellkeks. In Cafés und Restaurants wird die knusprige Nascherei - oft der Biscoff vom belgischen Branchenriesen Lotus - einzeln verpackt als korrespondierender Snack zum Kaffee serviert. Biscoff (hieß früher mal "Speculoos") ist ein Mix aus den englischen Wörtern biscuit (Keks) und coffee (Kaffee).