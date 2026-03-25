Bischoff & Kohlstetter in Stuttgart: Kultgeschäft im Westen schließt nach 24 Jahren – geht es trotzdem weiter?

Andreas Kohlstetter ist Raumausstatter und Bauexperte, sein Geschäft an der Schlossstraße wird er schließen, um sich zu fokussieren. Geschirr, Deko und Kuscheltiere will er abstoßen.
Ist es ein Geschäft für Spiel- oder Haushaltswaren? Ein Möbelladen? Oder doch ein Baumarkt? Manche Person, die das Geschäft an der Schloßstraße betritt, wird sich das wohl fragen. Es gibt Vollholzbetten, Bettwäsche, Leuchten, Teppiche sowie Vorhangstoffe, dann wieder Kuscheltiere, Wachsmalstifte, Geschirr und Girlanden. Daneben lagern große Pakete mit Parkettelementen, Farbeimer, Lacke und Lasuren. Und mittendrin: Andreas Kohlstetter, der Inhaber von Bischoff & Kohlstetter. Er hat jetzt entschieden, seinen Laden an der Schloßstraße nach 24 Jahren zu schließen.