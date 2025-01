Bischöfin Mariann Edgar Budde: Lippenleser erfasst Kommentare der Trump-Familie auf Buddes Predigt

1 Bischöfin Mariann Edgar Budde bei ihrer Predigt, in der sie sich für die queere Community und Menschen ohne Aufenthaltsstatus einsetzte. Foto: AFP/JIM WATSON

Mit ihrer kritischen Predigt bei einem interreligiösen Dankesgottesdienst sorgte Bischöfin Mariann Edgar Budde für Aufsehen. Donald Trump ist fassungslos und äußerte sich im Kreis seiner Familie noch während des Gottesdienstes.











US-Präsident Donald Trump verlangt eine Entschuldigung von Bischöfin Mariann Edgar Budde für ihre Predigt bei einem interreligiösen Dankgottesdienst in der Nationalkathedrale in Washington. Die anglikanische Episkopalbischöfin von Washington hatte darin einen Tag nach Trumps Amtseinführung über Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus gesprochen, denen unter dem neuen Präsidenten die Abschiebung droht. Trump möge sich barmherzig zeigen, sagte sie am Dienstag. Kinder hätten Angst, dass ihnen die Eltern weggenommen würden.