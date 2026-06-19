Bis zum 7. September: Mit dem Canada Strong Pass kostenlos durch Kanadas Nationalparks

Der Canada Strong Pass ist zurück: Ab dem 19. Juni sind Kanadas Nationalparks wieder kostenlos zugänglich, zusätzlich gibt es Rabatte auf Campingangebote. Die wichtigsten Infos im Überblick.
Wer den Sommer 2026 in Kanada verbringen und einen der vielen Nationalparks oder historische Orte besuchen möchte, kann dabei sparen. Mit dem sogenannten Canada Strong Pass gewährt die kanadische Regierung vom 19. Juni bis einschließlich 7. September 2026 freien Eintritt in die meisten von Parks Canada betriebenen Angebote. Hinzu kommen Preisnachlässe von 25 Prozent auf Camping- und weitere Übernachtungsmöglichkeiten. Das lohnt sich beispielsweise auch für alle, die sich im Rahmen der laufenden Fußball-WM 2026 derzeit in Kanada aufhalten.