Bis zum 7. September: Mit dem Canada Strong Pass kostenlos durch Kanadas Nationalparks

Der Canada Strong Pass ist zurück: Ab dem 19. Juni sind Kanadas Nationalparks wieder kostenlos zugänglich, zusätzlich gibt es Rabatte auf Campingangebote. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Wer den Sommer 2026 in Kanada verbringen und einen der vielen Nationalparks oder historische Orte besuchen möchte, kann dabei sparen. Mit dem sogenannten Canada Strong Pass gewährt die kanadische Regierung vom 19. Juni bis einschließlich 7. September 2026 freien Eintritt in die meisten von Parks Canada betriebenen Angebote. Hinzu kommen Preisnachlässe von 25 Prozent auf Camping- und weitere Übernachtungsmöglichkeiten. Das lohnt sich beispielsweise auch für alle, die sich im Rahmen der laufenden Fußball-WM 2026 derzeit in Kanada aufhalten.

Parks Canada kümmert sich laut Angaben auf der Webseite der Regierungsorganisation im Namen der Bevölkerung und landesweit um "bedeutende Beispiele des natürlichen und kulturellen Erbes Kanadas". Gleichzeitig wolle man ökologisch nachhaltig "das Verständnis, die Wertschätzung und die Freude der Öffentlichkeit" fördern. Zu den von der Organisation verwalteten Orten gehören eigenen Angaben zufolge aktuell 171 historische Stätten, 48 Nationalparks, fünf Meeresschutzgebiete und ein städtischer Park.

Kein Ticket, keine App

Der Canada Strong Pass ist kein klassischer Ausweis, der gekauft, heruntergeladen oder beantragt werden muss. Es braucht weder ein gedrucktes Dokument noch einen QR-Code. Reisende profitieren automatisch davon, sobald sie eine teilnehmende Einrichtung oder einen der Parks besuchen. Die Vergünstigung gilt für alle Gäste unabhängig davon, ob sie aus Kanada stammen oder aus dem Ausland anreisen. "Kein Pass zum Herunterladen. Keine Registrierung nötig. Kommen Sie einfach vorbei und entdecken Sie Kanada vom 19. Juni bis zum 7. September 2026", wirbt Parks Canada entsprechend unter anderem bei Instagram.

Mehr als nur Nationalparks

Der Canada Strong Pass reicht über die bereits erwähnten Gebiete hinaus und kann sich besonders für Familien mit Kindern lohnen. Im selben Zeitraum können etwa Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 17 Jahren kostenlos mit der Bahngesellschaft VIA Rail Canada reisen - in der Economy und in Begleitung mindestens einer volljährigen Person. Junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren erkunden das Land zum 25 Prozent ermäßigten Fahrpreis. Die genauen Bedingungen für das Angebot lassen sich auf der Webseite der Bahngesellschaft einsehen.

Auch zahlreiche Museen und Galerien im ganzen Land gewähren Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen freien oder vergünstigten Eintritt. Ähnlich wie beim Zugticket sollen Personen bis 17 Jahre kostenlos die Einrichtungen besuchen können. Reisende zwischen 18 und 24 Jahren erhalten Zutritt zum halben Preis. Einen Überblick finden Interessierte auf der offiziellen Webseite Kanadas.

25 Prozent Rabatt auf Übernachtungen

Wer länger bleiben möchte, erhält einen Nachlass von 25 Prozent auf Campinggebühren und viele Übernachtungsmöglichkeiten. Der Rabatt umfasst neben klassischen Zelt- und Wohnmobilstellplätzen auch Übernachtungen im Hinterland sowie besondere Unterkünfte wie oTENTiks, Hütten, Jurten und Tipis. Der Nachlass ist nicht mit anderen Ermäßigungen kombinierbar, hier gilt ein ganz einfaches Prinzip: Der höhere Rabatt wird angerechnet.

Parks Canada weist darauf hin, dass für einige Plätze eine Reservierung empfehlenswert ist, da Camping in Kanada sehr beliebt sei und die Kapazitäten im Sommer begrenzt sein können. Vor dem Besuch lohnt also ein Blick auf die jeweilige Webseite des Ziels, um Öffnungszeiten, Reservierungspflicht und Verfügbarkeit zu prüfen.

Nicht alles ist zudem automatisch kostenlos. Etwa für Reservierungen, geführte Touren außerhalb des üblichen Angebots, Angelscheine, Brennholz oder auch Parkplätze sowie diverse Genehmigungen bleiben die Kosten bestehen. Auch die bekannten Thermalquellen Radium, Miette und Banff Upper Hot Springs sind von der Aktion ausgenommen.