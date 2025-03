Unglück im Berchtesgadener Land Acht Verletzte bei Unfall mit Motorschlitten auf Kindergeburtstag

Bei einem Kindergeburtstag in einem Skigebiet in Bayern steht eine Ausfahrt mit einem Motorschlitten an. Doch die Fahrt endet mit acht Verletzten, darunter sechs Kindern. Was ist passiert?