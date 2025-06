Bis zu 40 Grad: Südwesten wird zum Glutofen

1 Jugendliche kühlen sich im Eisbach im Englischen Garten ab. Foto: Peter Kneffel/dpa

Leugnen hilft nicht mehr: Die Folgen des weltweiten Klimawandels werden auch hierzulande immer deutlicher sichtbar. Die Hitzewelle treibt die Thermometer immer weiter nach oben.











Eine Hitzewelle wird die Temperaturen in Deutschland zur Wochenmitte bis auf 40 Grad Celsius steigen lassen. Der Mittwoch werde „der bisher heißeste Tag des Sommers“, erklärt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag (30. Juni) in Offenbach. Dann würden voraussichtlich verbreitet 34 bis 38 Grad erreicht, örtlich bis 40 Grad. Höchsttemperaturen unter 30 Grad werde es nur am Meer und im höheren Bergland geben.