Am Sonntag wird es heiß in Baden-Württemberg. Wie heiß, das verrät unser Live-Ranking – samt Hinweisen, wo die Temperaturen erträglich sind.

Bis zu 37 Grad sind für diesen Sonntag in Baden-Württemberg vorhergesagt – eine Belastung für Menschen, Tiere und Pflanzen. Auch Großveranstaltungen wie das „Southside“-Festival in Neuhausen ob Eck geraten in den Blick.

Wo wird es in Baden-Württemberg besonders heiß? In welchen Gegenden sind die Temperaturen einigermaßen erträglich? Das zeigt unser permanent aktualisiertes Live-Hitzeranking für Dutzende Messstellen des Deutschen Wetterdiensts in Baden-Württemberg:

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Sonntag den Höhepunkt der aktuellen Hitzeperiode, die höchsten Temperaturen werden an Rhein, Neckar und im Kraichgau. Erst in der Nacht zum Montag sollen Gewitter Abkühlung bringen.

Auch innerhalb Stuttgarts variieren die Temperaturen teils erheblich. In den versiegelten Gebieten in der Innenstadt ist es wärmer als im Wald oder auf den Fildern. Unsere „Klimazentrale“ erfasst die Temperaturen im Stadtgebiet an vier Messpunkten, auch in diesem Fall regelmäßig aktualisiert:

Temperaturen wie an diesem Sonntag sind für Ende Juni durchaus unüblich, wie der Vergleich mit historischen Werten zeigt. Mehr als 30 Grad werden selbst in der Innenstadt Ende Juni normalerweise nicht gemessen.

Bislang noch keine Hitzewelle

Auch an sommerlichen Hitzetagen (und der Häufigkeit sowie Dauer von Hitzewellen) zeigen sich Auswirkungen des Klimawandels. In den vergangenen Wochen gab es noch keine Hitzewelle, eher einzelne ausgeprägte Ausschläge: Ende Mai mit Rekordtemperaturen für diese Jahreszeit, Mitte Juni und nun eben am Sonntag.

Das folgende Schaubild vergleicht exemplarisch die gemessenen und die in früheren Jahrzehnten typischen Werte am Stuttgarter Schnarrenberg.

Auf der Klimazentrale-Seite finden Sie ähnliche Vergleiche für alle Orte in der Metropolregion Stuttgart.