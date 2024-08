Bis zu 300 Dosen Methamphetamin: Neuseeland: Mit Drogen versetzte Bonbons in Hilfspaketen

1 In Neuseeland landeten mit Drogen versetzte Bonbons in Hilfspaketen (Symbolbild) Foto: imago images/Shotshop/Gk via www.imago-images.de

Eine unbekannte Person spendet in Neuseeland Bonbons. „Pineapple Flavour“ steht auf ihnen - aber stattdessen lauert in ihnen eine tödliche Gefahr. Die Bonbons landen ausgerechnet in Lebensmittelpaketen für Bedürftige.











Link kopiert



Bonbons mit potenziell tödlichen Mengen an Methamphetamin sind in Neuseeland anonym gespendet und in Lebensmittelpaketen an Bedürftige verteilt worden. Noch sei völlig unklar, wie die leuchtend gelben Süßigkeiten mit Ananasgeschmack der Marke Rinda in Umlauf gekommen seien, sagte Polizeisprecher Glenn Baldwin. Drei Menschen seien bisher nach dem Verzehr in medizinischer Behandlung gewesen.