Bis zu 30 Menschen beteiligt: Massenschlägerei in Gelsenkirchen endet tödlich

Nach einer blutigen Auseinandersetzung mit Messern und Baseballschlägern zwischen bis zu 30 Beteiligten ist ein Mann gestorben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.
Nach einer blutigen Massenschlägerei unter bis zu 30 Menschen in Gelsenkirchen ist ein 56 Jahre alter Mann im Krankenhaus gestorben. Das Opfer habe tödliche Stichverletzungen erlitten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft auf Nachfrage mit. Drei weitere Menschen seien lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung über das Todesopfer berichtet.