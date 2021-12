1 Diese Fristen gelten für die Abgabe der Weihnachtspost. Foto: insta_photos / shutterstock.com

Zwar liefert die Post auch an Heiligabend und die Filialen haben regulär bis um 12 Uhr geöffnet, doch Pakete und Briefe sollten bereits einige Tage vorher eingegangen sein, um rechtzeitig bei den Liebsten einzutreffen. Diese Fristen gelten.

Post: Briefe bis zum 22.12. verschicken

Die klassische Weihnachtspost in Form von Briefen muss bis zum 22.12. abgegeben werden, um innerhalb von Deutschland noch rechtzeitig ausgeliefert zu werden. Briefe ins europäische Ausland kommen vermutlich nicht mehr rechtzeitig an. Die Post gibt die Frist zum 14.12. an.

DHL: Pakete und Päckchen bis zum 20.12. abgeben

Pakete mit Geschenken sollten bis zum 20.12. bei der Post abgegeben werden, um noch rechtzeitig zum Fest bei den Beschenkten einzutreffen. Wer spät dran ist, kann per Express bis zum 21.12. versenden. Auch für Pakete ins europäische Ausland sind die Fristen bereits abgelaufen. Es sei denn, man entscheidet sich für den teuren Expressversand.

Wie sieht es bei anderen Lieferdiensten aus?

Bei Hermes kann man Pakete bis zum 20.12. um 12 Uhr für eine rechtzeitige Lieferung zu Weihnachten abgeben. GLS, DPD und UPS nehmen Pakete noch bis zum 21.12. um 12 Uhr an, um sie pünktlich zum Fest anzuliefern. Wer etwas mehr Zeit braucht, kann bei DPD per Expressversand bis zum 23.12. um 12 Uhr versenden. Und bei GLS können Weihnachtspakete in die Nachbarländer bis zum 20.12. für eine rechtzeitige Auslieferung abgegeben werden.

Darf man Geld per Brief verschicken?

Natürlich ist es möglich, Geldgeschenke per Brief zu verschicken. Die Post empfiehlt aber, Geldscheine nicht per Standardbrief zu versenden. Denn sollte dieser abhandenkommen, haftet die Post nicht für den Verlust. Besser ist es, das „EINSCHREIBEN Wert“ zu buchen. Hierbei haftet die Post bis zu einer Bargeldmenge von 100 €. Die sicherste Art, Geldgeschenke zu überreichen, ist aber nach wie vor die persönliche Übergabe. Tipps zum kreativen Verpacken von Geldgeschenken finden Sie in unserem Ratgeber: „20 originelle Ideen, um Geldgeschenke zu verpacken.“

