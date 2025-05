Bis September kein neuer Krimi: Tatort und Polizeiruf 110 starten Ende Juni in die Sommerpause

1 Die Krimi-Saison endet am 22. Juni um 20:15 Uhr mit dem "Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball". Foto: rbb/Oliver Feist

Ab Ende Juni verabschieden sich "Tatort" und "Polizeiruf 110" in die Sommerpause. Was bis dahin noch läuft und wann der erste neue Fall zu sehen ist.











In wenigen Wochen wird der letzte Sonntagskrimi im Ersten vor der Sommerpause ausgestrahlt. Die Saison endet am 22. Juni um 20:15 Uhr mit dem "Polizeiruf 110: Spiel gegen den Ball" im Ersten. Wie der Sender der Nachrichtenagentur spot on news mitteilt, dauert die Pause bis Anfang September. In der Zeit laufen wie üblich überwiegend Krimi-Wiederholungen. Die Strecke der Sonntagskrimi-Wiederholungen sei derzeit ab dem 29. Juni bis zur letzten Wiederholung am 7. September geplant, heißt es weiter. Somit startet die neue Saison am 14. September. "Ob es mit einem 'Tatort' oder einem 'Polizeiruf 110' wieder losgeht, ist noch offen", lässt die ARD weiter wissen.