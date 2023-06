5 Im Wechselschauhaus ist derzeit die exotische Pflanzenwelt Afrikas in der Wilhelma zu erleben. Foto: Wilhelma Stuttgart/Lisa-Marie Grimmer

Die exotische Pflanzenwelt und der Reichtum der afrikanischen Flora sind derzeit im zoologisch-botanischen Garten im Wechselschauhaus zu erleben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Afrika bietet eine exotische Pflanzenvielfalt, vom Affenbrotbaum bis zum Zyperngras. In der Ausstellung „Afrikanische Landschaften“ in der Wilhelma in Stuttgart ist derzeit der Reichtum der afrikanischen Flora im Kleinformat zu bewundern. In der historischen Gewächshauszeile, in der die Wechselausstellungen stattfinden, können die Besucher die verschiedenen Klima- und Vegetationszonen des riesigen Kontinents durchwandern. Sie erleben den üppigen tropischen Regenwald, die trockenen Halbwüsten und Dornsavannen mit Sukkulenten und Euphorbiaceen, den artenreichen, bunten Fynbos der südafrikanischen Kap-Region, die Feucht- und Sumpfgebiete der Flüsse und Seen sowie die endemische Pflanzenwelt Madagaskars, die nur dort vorkommt.