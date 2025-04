Bis Pfingsten gesperrt: Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart von Mitternacht an gesperrt

Über Ostern und bis Pfingsten müssen sich Reisende auf längere Fahrzeiten und Zugausfälle einstellen. Der Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an einem Tunnel.

Die Schnellbahnstrecke Mannheim-Stuttgart wird in der Nacht auf Donnerstag für insgesamt sieben Wochen gesperrt. Hintergrund sind Sanierungsarbeiten an einem Tunnel. Die Arbeiten beginnen um Mitternacht, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Damit ist die Strecke über die Osterfeiertage und planmäßig bis zu den baden-württembergischen Pfingstferien dicht. Zehntausende Reisende werden von längeren Fahrzeiten und Zugausfällen betroffen sein.

Bis 6. Juni werden die Züge des Fern-, Nah- und Güterverkehrs umgeleitet. Laut Bahn wird es längere Fahrzeiten von bis zu 40 Minuten geben. Einzelne Verbindungen werden demnach aber auf dem Streckenabschnitt auch entfallen. Die veränderten Fahrzeiten seien schon in den Buchungssystemen der Deutschen Bahn ersichtlich.

Lesen Sie auch

Die Sanierungsarbeiten sind laut Bahn notwendig, weil es im knapp sieben Kilometer langen Freudensteintunnel bei Knittlingen (Enzkreis) Probleme mit der Geologie gibt. Der Tunnel führt demnach durch Anhydrit-haltiges Gestein, das sich aufgrund von Wassereintritt ausgedehnt hat. Dies habe vereinzelt zu Rissen in der Tunnelschale geführt, sagte der Sprecher. Die Bahn bringe deswegen unter anderem an der Tunneldecke auf einer Länge von 1.000 Metern Drahtnetze zur Sicherung an. Die Kosten liegen bei rund 7,5 Millionen Euro.