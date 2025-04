Pietro Lombardi (32) kann sich offenbar vorstellen, seine TV-Karriere zu beenden, nachdem er Anfang November 2024 seinen letzten Auftritt als Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" hatte.

Auf die Frage eines Fans, ob man ihn wieder im TV sehen wird, antworte er in seiner Instagram-Story verhalten: "Alles mit der Zeit. Habe bis jetzt alle TV-Anfragen abgesagt." Zuletzt sei er für "The Masked Singer" angefragt worden, aber er sehe sich aktuell nicht in TV-Formaten als Teilnehmer. "Ich denke, ne kleine Pause ist mal gut nach 15 Jahren TV, aber mal abwarten."

Das richtige Format ist für ihn wichtiger als Geld

Er müsse auf jeden Fall 100 Prozent hinter dem Projekt stehen. Geld und eine höhere Gage lockten ihn "überhaupt nicht". Er warte lieber auf das richtige. "Und wenn das richtige nicht kommen sollte, dann sage ich danke und beende die TV-Karriere eben." Dann fügte er aber noch hinzu, was wohl seine Anhänger etwas erleichtern dürfte: "Aber glaubt mir, es wird kommen."

Lombardi wurde 2011 durch "DSDS" bekannt. Er gewann die achte Staffel und startete danach seine Karriere als Sänger. Aber auch in vielen Fernsehformaten wirkte er mit, etwa in der Reality-Show "Der VIP Bus - Promis auf Pauschalreise", beim "Familienduell", bei "Global Gladiators" und "Schlag den Star". Zusammen mit seiner damaligen Frau Sarah Engels (32) hatte er zudem mehrere Doku-Soaps auf RTLzwei. 2019 kehrte er als Juror zu "DSDS" zurück. Insgesamt saß er in vier Staffeln in der Jury.

Ist Lombardi bald ein Ehemann?

Und noch eine weitere Antwort des Sängers im Rahmen seiner Fragerunde dürfte viele Fans aufhorchen lassen. Pietro Lombardi berichtete, was am Wochenende bei ihm anstehe: "Papa und bald Ehemann sein. Wie jeden Tag." Wird er etwa doch noch in diesem Jahr seine Partnerin Laura Maria Rypa (29) heiraten? Die beiden sind seit 2020 liiert, ausgenommen einer anfänglichen Trennung. Ende Oktober 2022 hielt er um die Hand seiner Partnerin an, mit der er zwei Söhne hat.

Seit der Verlobung wird das Paar immer wieder noch einer Hochzeit gefragt. Im März 2024 betonte Lombardi, die Hochzeit werde 2025 stattfinden. Doch dann teilte Rypa in einer Instagram-Fragerunde mit, dass der richtige Zeitpunkt noch nicht gekommen sei. "Wir haben es mit der Hochzeit nicht eilig. Ursprünglich war der Plan, zu heiraten, wenn Leano etwas älter ist und den Tag bewusst erleben kann". Das Paar wolle nun jedoch warten, bis ihr jüngster Sohn Amelio (geb. August 2024) "diesen besonderen Moment mit uns teilen" könne. Womöglich ist es nun bald an der Zeit.