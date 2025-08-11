Bis 50 Grad Celsius: „Totaler“ Stromausfall im Irak wegen hoher Temperaturen

Wegen extrem hoher Temperaturen kommt es im Irak zu einem landesweiten Stromausfall. Der Anstieg des Stromverbrauchs verschärft die Lage zusätzlich.
Wegen eines "Rekordanstiegs der Temperaturen" ist es im Irak nach Angaben der örtlichen Behörden zu einem landesweiten Stromausfall gekommen. Das Stromnetz habe nach dem Abschalten zweier Hochspannungsleitungen einen "totalen Ausfall" erlitten, erklärte das irakische Elektrizitätsministerium am Montag. Mitarbeiter des Ministeriums arbeiteten daran, die Stromversorgung "innerhalb der nächsten Stunden" wiederherzustellen.