Bis 36 Grad: Sieben Tote während Hitzewelle in Frankreich

1 Angesichts der Hitzewelle hat Frankreich die Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Frankreich erlebt Rekordtemperaturen: Mindestens fünf tödliche Badeunfälle und zwei Todesfälle bei Sportereignissen stehen im Zusammenhang mit der Hitzewelle.











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Paris - Im Zusammenhang mit der andauernden Hitzewelle in Frankreich sind bereits sieben Menschen ums Leben gekommen. Es gebe sieben Todesfälle, die "direkt oder indirekt mit der Hitze zusammenhängen", darunter "mindestens fünf Fälle von Ertrinken", sagte Regierungssprecherin Maud Bregeon im Fernsehsender TF1. Zwei weitere Menschen seien bei Sportereignissen in Paris und im Großraum Lyon ums Leben gekommen. Die Regierung rief die Menschen zu großer Vorsicht auf.