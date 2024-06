Bis 2032: Polen will neuen Zentralflughafen nahe Warschau bauen

1 Flugzeuge der polnischen Fluggesellschaft LOT sind am Chopin-Flughafen Warschau geparkt. Polens Regierung plant, bis 2032 einen neuen Großflughafen in der Nähe der Hauptstadt zu bauen. Foto: Jaap Arriens/XinHua/dpa

Es ist ein Projekt der alten PiS-Regierung, das Polens Ministerpräsident Tusk in geänderter Form aufgreift. Westlich der Hauptstadt soll ein neuer Flughafen entstehen. Ein Element jedoch entfällt.











Warschau - Polen will einen neuen Zentralflughafen in der Nähe von Warschau bauen. Der Flughafen solle 2032 in Betrieb gehen und werde für bis zu 34 Millionen Passagiere jährlich ausgelegt sein, sagte Regierungschef Donald Tusk am Mittwoch in Warschau. Die Kosten für den Flughafen und den Ausbau der Infrastruktur werden auf 30 Milliarden Euro geschätzt. Geplant ist außerdem eine Expansion der polnischen Fluggesellschaft Lot.