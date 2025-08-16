Biryani bis Pfannkuchen: Deftig und vegetarisch: In drei Rezepten durch Indien

Die indische Küche ist bekannt für ihre Vielfalt, intensiven Aromen und reichhaltigen vegetarischen Gerichte. Mit traditionellen Rezepten und modernen Interpretationen lässt sich diese faszinierende Esskultur ganz einfach zu Hause entdecken und genießen. Drei Rezepte gibt es hier.
Indiens Küche ist ein Fest für die Sinne - farbenprächtig, würzig und voller Vielfalt. In ihrem neuen Kochbuch "Deftig Vegetarisch Indien" (Becker Joest Volk Verlag) entführt die Autorin und Foodstylistin Anne-Katrin Weber in die Wiege der vegetarischen Kochkunst. Für ihre Rezepte reiste sie quer über den Subkontinent, ließ sich von Streetfood-Ständen, Familienküchen und Gewürzmärkten inspirieren. Drei Rezepte, die zeigen, wie deftig die indische Küche ganz ohne Fleisch sein kann, gibt es hier.