Birthe Wolter (43) hat sich erstmals zum Vater ihres 2024 geborenen Kindes geäußert. Dabei handelt es sich nicht wie angenommen um ihren langjährigen Partner Christian, wie sie im Interview mit der "Bild"-Zeitung klarstellt. "Mein Sohn Momme ist nicht von Christian. Ich habe mich vor drei Jahren von ihm getrennt", erklärt die Schauspielerin. Seit 2018 war Wolter mit ihrem Partner liiert gewesen, er hatte sich eher im Hintergrund gehalten.

Stattdessen handelt es sich beim Kindsvater um einen Kollegen vom Set der ARD-Telenovela "Rote Rosen". Dort spielt Wolter seit Dezember 2023 die Rolle der Franka Böttcher. "Es ist ein 'Rosen-Baby'!", verrät sie jetzt. Den Namen des Kindsvaters möchte sie zwar für sich behalten - es handele sich aber um einen der Schauspieler: "Ja, es ist der Bestaussehende! Aber ich sage nicht, wer es ist."

Mit ihrem neuen Freund ging es "ganz schnell"

Zehn Jahre lang blieb Birthe Wolters Wunsch nach einem eigenen Kind unerfüllt. Dann geschah, womit sie selbst wohl nicht mehr gerechnet hatte: Mit 43 wurde sie doch noch schwanger - und das auf natürlichem Wege, trotz ihrer Endometriose-Erkrankung. Im Oktober 2024 brachte sie ihren Sohn Momme zur Welt. Die "Traumschiff"-Darstellerin ist sich sicher, dass das Schicksal bei ihrer neuen Liebe Regie führte.

"Ich bin zu drei Castings von 'Rote Rosen' nicht gegangen. Dann habe ich mich aber doch dazu entschlossen, weil ich einen Ortswechsel wollte. Und dann: zack zack, bumm bumm! Mit meinem neuen Freund ging alles sehr schnell", so Wolter. Mit dem Vater ihres Kindes lebt sie jedoch nicht zusammen, wie sie weiter enthüllt: "Er wird aber viel in Lüneburg sein und den Kleinen dort begleiten." Der Serien-Star selbst kehrt im Mai aus der Babypause zu "Rote Rosen" zurück - und freut sich darauf, dass ihr Sohn am Set in Lüneburg krabbeln und laufen lernen wird.

Unermessliches Babyglück

Wie überglücklich Birthe Wolter über die Geburt ihres kleinen Wunders ist, machte sie bereits kurz nach der Entbindung auf Instagram deutlich. Dort schrieb sie im Oktober vorigen Jahres: "Seit einer Woche bereicherst du mein Leben, wie ich es mir nie hätte erträumen lassen... Meine Liebe für dich, mein Momme, ist jetzt schon unermesslich! Ich danke dem Schicksal, dass du zu mir gekommen bist, und bin so unendlich dankbar."