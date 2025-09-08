Birne einigermaßen intakt geblieben: Günther Jauch humpelt zu Wer wird Millionär?

Günther Jauch kehrt mit Handicap ins "Wer wird Millionär?"-Studio zurück. In der Sommerpause knickte der Moderator unglücklich um und muss nun mehrere Wochen auf Krücken durchhalten.
Am heutigen Montag (8. September) kehrt "Wer wird Millionär??" bei RTL+ aus der Sommerpause zurück. Doch etwas ist anders als in den mehr als 25 Jahren zuvor. Günther Jauch (69) humpelt auf Krücken ins Studio. Der Moderator trägt zwar wie gewohnt Anzug und Krawatte, an den Füßen aber untypischerweise Sneaker. "Im Kopf ist er aber fit wie ein Turnschuh", beruhigt der Sprecher aus dem Off das Publikum.