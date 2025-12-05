Birkin Bag: Zweitteuerste Handtasche der Welt für 2,86 Millionen Dollar versteigert

Eine Birkin Bag ist für 2,86 Millionen Dollar versteigert worden. Die Birkin Voyageur, ein größeres Modell der Tasche von Hermès, erzielte etwa das Sechsfache des Schätzpreises.
Eine Birkin Bag, die einst der Namensgeberin Jane Birkin gehörte, ist in Abu Dhabi für 2,86 Millionen Dollar (2,45 Millionen Euro) versteigert worden. Die Birkin Voyageur, ein größeres Modell der legendären Tasche der französischen Modemarke Hermès, erzielte bei der Auktion am Freitag etwa das Sechsfache des Schätzpreises: Das Auktionshaus Sotheby's hatte sie auf 230.000 bis 430.000 Dollar geschätzt.