Biotechnologieunternehmen: Explosion in chinesischer Fabrik: mindestens acht Tote bei Unglück in Shanxi
1
Zur Unglücksursache werde ermittelt (Symbolbild). Foto: imago/Ralph Peters/imago stock&people

Bei einer Explosion in einer Biotechnologiefabrik in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Die Ermittlungen laufen.

Bei einer Explosion in einer Fabrik in China sind am Samstag nach jüngsten Angaben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mehrere Stunden nach dem Unglück in der Fabrik eines Biotechnologieunternehmens in der nordchinesischen Provinz Shanxi. Zuvor war von sieben Toten und einem Vermissten die Rede gewesen.

 

Wie Xinhua weiter schrieb, liefen am Sonntag die Aufräumarbeiten an der rund 400 Kilometer westlich von Peking gelegenen Unglücksstelle. Demnach stieg dunkelgelber Rauch vom Ort der Explosion auf. Zur Unglücksursache werde ermittelt.

Wegen laxer Sicherheitsvorschriften sind Industrieunglücke in China keine Seltenheit. Ende Januar waren bei einer Explosion in einem Stahlwerk in der Provinz Innere Mongolei mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

 