1 Zur Unglücksursache werde ermittelt (Symbolbild). Foto: imago/Ralph Peters/imago stock&people

Bei einer Explosion in einer Biotechnologiefabrik in der nordchinesischen Provinz Shanxi sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Die Ermittlungen laufen.











Bei einer Explosion in einer Fabrik in China sind am Samstag nach jüngsten Angaben mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua mehrere Stunden nach dem Unglück in der Fabrik eines Biotechnologieunternehmens in der nordchinesischen Provinz Shanxi. Zuvor war von sieben Toten und einem Vermissten die Rede gewesen.