Curevac in Tübingen: Biotec-Unternehmen schafft es aus der Verlustzone

1 Curevac konzentriert sich jetzt auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen Krebs. Foto: /imago/Martin Storz

Das Tübinger Biotechnologieunternehmen schreibt nach langen Verlusten erstmals schwarze Zahlen. Die für den Kampf gegen Covid-19 gebaute Produktionshalle steht leer.











Link kopiert



Das Tübinger Medizintechnikunternehmen Curevac hat im vergangenen Jahr nach langen Verlusten schwarze Zahlen geschrieben. Dabei handelt es sich allerdings um einen Einmaleffekt. Durch den Verkauf von Lizenzen an den britischen Biopharmakonzern GSK (ehemals Glaxo Smith Kline, Umsatz 2024 rund 31 Milliarden Euro) kamen 400 Millionen Euro in die Kasse. Vor Steuern wies das Unternehmen einen Gewinn von knapp 192 Millionen Euro aus. Im Jahr 2023 wurde dagegen noch ein Vorsteuerverlust von 260 Millionen Euro verbucht. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde für 2024 mit Plus 177,7 Millionen Euro nach Minus 274 Millionen Euro im Jahr zuvor angegeben.