1 Die strategische Umstrukturierung bei Curevac bedeutet einen Personalabbau von 30 Prozent. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac, das mitten in der Umstrukturierung steckt, verschärft den Personalabbau und verkauft alle Rechte an seinen mRNA-Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 und Grippe an den britischen Pharmakonzern GSK.