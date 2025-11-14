Ruby Rose wirft Sydney Sweeney vor, den Film "Christy" über die lesbische Boxerin Christy Martin ruiniert zu haben. Nun hat sich Sportlerin selbst in die Debatte eingemischt. Und ihre Darstellerin Sydney Sweeney verteidigt.
Nächste Runde im öffentlichen Streit zwischen Ruby Rose (39) und Sydney Sweeney (28). Jetzt spricht die Boxerin, deren filmisches Porträt "Christy" der Stein des Anstoßes war. Christy Martin (57) hat ihre Darstellerin Sydney Sweeney nun in Schutz genommen. Doch der Reihe nach.