Biopic soll 2028 erscheinen: „Ist das ein Aprilscherz?“ – Cast für neues Beatles-Film-Projekt verkündet

13 James-Bond-Regisseur Sam Mendes (links) verkündete vor wenigen Tagen in Las Vegas den hochkarätig besetzten Cast seines neuen Beatles-Film-Projekts. Foto: AFP/VALERIE MACON

James-Bond-Regisseur Sam Mendes bringt ab 2028 vier Biopics über die Beatles ins Kino. Am Montag wurde nun die Auswahl der Schauspieler bekannt gegeben – die Besetzung stößt im Internet auf unterschiedliche Reaktionen.











Link kopiert



Die Fab Four sind zurück - zumindest auf der Leinwand. Am Montag wurde auf der Kinomesse CinemaCon in der US-Metropole Las Vegas ein cineastisches Großereignis angekündigt, das Beatles-Fans begeistern dürfte. Der Regisseur Sam Mendes, der auch für seine James-Bond-Filme bekannt ist, verkündete dort, sich der wohl berühmtesten Band der Welt angenommen zu haben: Ab 2028 kommt das besondere Großprojekt „The Beatles – A Four-Film Cinematic Event“ in die Kinos, bei dem es dann nicht nur einen, sondern gleich vier Biopics über die Briten zu sehen geben wird. Ein cineastisches Großereignis für Fans der Kultband also.