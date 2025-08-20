Biopic-Pläne: Natalie Portman soll Sinéad OConnor spielen

Hollywoodstar Natalie Portman ist offenbar die Favoritin für die Hauptrolle in einem geplanten Biopic über die verstorbene irische Sängerin Sinéad O'Connor. Die Filmemacher sehen in der Oscarpreisträgerin die perfekte Besetzung.
Natalie Portman (44) steht offenbar kurz davor, eine besonders emotionale Rolle zu übernehmen. Die Oscarpreisträgerin gilt als Favoritin für die Hauptrolle in einem geplanten Biopic über die verstorbene irische Sängerin Sinéad O'Connor (1966-2023), wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet. Demnach sehen die Filmemacher in der "Black Swan"-Darstellerin die ideale Besetzung für das ambitionierte Projekt.