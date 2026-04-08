Biopic Michael: Nachdrehs wegen Rechtsstreit kosteten Millionen

Eine alte Klausel wirbelte die Produktion des Michael-Jackson-Biopics durcheinander. Der dritte Akt musste offenbar umgeschrieben werden. Die Nachdrehs sollen bis zu 15 Millionen Dollar gekostet haben.
Das kommende Biopic über Michael Jackson (1958-2009) steht kurz vor seiner Veröffentlichung. Doch der Weg auf die Leinwand war wohl von massiven inhaltlichen Änderungen geprägt. Ursprünglich sollte der Film unter der Regie von Antoine Fuqua auch die dunklen Kapitel im Leben des King of Pop beleuchten, darunter Vorwürfe des Kindesmissbrauchs aus dem Jahr 1993, wie "Variety" berichtet. Dieses Vorhaben wurde laut des Berichts jedoch angeblich aufgrund rechtlicher Hindernisse und einer strategischen Neuausrichtung fast vollständig verworfen.