Lily Collins wird Audrey Hepburn in einem Biopic über die Entstehung von "Frühstück bei Tiffany" verkörpern. Der älteste Sohn der Hollywood-Ikone hat sich nun zur Besetzung geäußert - und verraten, warum seiner Mutter das Ganze wohl peinlich gewesen wäre.
Lily Collins (36) wird die Hollywood-Legende Audrey Hepburn (1929-1993) in einem neuen Biopic verkörpern, doch diese Nachricht sorgt nicht überall für Begeisterung. Während sich der "Emily in Paris"-Star auf Instagram begeistert zeigte und von einer "lebenslangen Bewunderung" für Hepburn sprach, meldete sich nun auch deren ältester Sohn zu Wort.