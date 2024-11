Biopharmahersteller: Rentschler steht vor größter Investition im Inland

1 Die Herstellung von Biopharmazeutika bei Rentschler steht unter Dampf. Foto: Rentschler/Peter Oppenlaender

Das Unternehmen aus Laupheim erweitert die Kapazitäten am Firmensitz. Eine neue Anlage soll einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Baustart ist Frühjahr 2025.











Das Familienunternehmen Rentschler Biopharma baut den Firmensitz in Laupheim mit einer Millionen-Investition weiter aus. Die neue Produktionsanlage sei „mit einem hohen zweistelligen Millionenbetrag die größte einzelne Investition in unserer Firmengeschichte“, sagte das für das operative Geschäft zuständige Vorstandsmitglied Christiane Bardroff. Die Anlage sei nicht nur ein Bekenntnis zum Standort Deutschland, sondern auch ein Beitrag zur Versorgungssicherheit mit Biopharmazeutika. Wie viel genau investiert wird, sagte Christiane Bardroff mit Blick auf Unwägbarkeiten etwa bei der Entwicklung der Baukosten, nicht. In der Anlage werden Puffer- und Medienlösungen hergestellt. Beides sind spezielle Flüssigkeiten. Medienlösungen sollen für ein optimales Wachstum von Zellkulturen sorgen, während Pufferlösungen die Stabilität und Reinheit der produzierten Wirkstoffe sichern sollen.