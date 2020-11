Prozess zur Stuttgarter Krawallnacht Urteil gegen 18-jährigen Randalierer ist gefallen

Der 18-Jährige, der in der Stuttgarter Krawallnacht an den Randalen beteiligt war, ist zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Anwalt des Angeklagten nannte das Urteil inakzeptabel und will Rechtsmittel einlegen.