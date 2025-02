Biografischer Song Right on Time: Kate Hudson singt über Go-go-Vergangenheit ihrer Mutter Goldie Hawn

Für die neue Deluxe-Version ihres Debütalbums "Glorious" brachte Kate Hudson das Lied "Right on Time" raus. Ein Song, der Pikantes über die Vergangenheit ihrer Mutter Goldie Hawn berichtet.

US-Schauspielerin Kate Hudson (45) startet seit geraumer Zeit als Sängerin durch und hat nun den Song "Right on Time" für die neue Deluxe-Version ihres Debütalbums "Glorious" veröffentlicht. In dem emotionalen Lied widmet sie sich dem Leben ihrer Mutter, Schauspielerin Goldie Hawn, und den Schwierigkeiten, mit denen die 79-Jährige vor dem Durchbruch konfrontiert war: Hawn hatte an Truck-Stopps mit "Go-go-Dance in Käfigen" ihr Geld verdient.

Wie Hudson der Zeitung "Los Angeles Times" erzählte, handelt der Text von den unglamourösen Anfängen ihrer berühmten Mutter, die beispielsweise "hundert Meilen nach Baltimore in einem kaputten Caddy mit Löchern im Boden" gefahren war für Tanzunterricht: "Sie wickelte ihre Füße dick ein, wenn sie zum Tanzkurs fuhr, weil sie all diese Löcher im Boden des Cadillacs hatte - es war das Auto ihres Vaters. Wenn sie dort ankam, musste sie ihre Füße in warmem Wasser auftauen, weil sie gefroren waren."

Außerdem behandelt Hudson in dem Lied die Vergangenheit von Goldie Hawn als Go-go-Tänzerin. "Meine Mutter tanzte immer in Truck-Stopps in Jersey", erzählt sie von den Ursprüngen ihrer Mutter, bevor sie bekannt wurde: "Sie tanzte Go-go in Käfigen. Nun, sie hat ein paar Mal getanzt. Dann sagte sie: 'Ich glaube nicht, dass ich das machen will - ich gehe nach New York.'"

Wie Goldie Hawn es fand, dass ihre Tochter ihre schwierigen Anfänge vertont hat, erzählte Kate Hudson kürzlich in der "Graham Norton Show": "Ich glaube, sie war zuerst verwirrt, aber als ich ihr sagte, dass es von ihrer Kindheit handelt, war sie sehr emotional."

Die Geschichte ihrer Mutter sei erstaunlich

Wenn Hudson "Right on Time" hört, "verliere ich mich mehr in der Geschichte als in der Produktion". Hudson habe das Gefühl, dass Kinder "die Geschichten unserer Eltern weiterführen sollen" und dass Hawns "Geschichte erstaunlich ist". Sie sprach in der "Los Angeles Times" darüber, "wie unbegreiflich ihre Berühmtheit für dieses kleine Mädchen war, das aus einem Zweifamilienhaus in Takoma Park kam".

Hudson finde es wichtig, die älteren Generationen mehr zu schätzen: "Manchmal denke ich, dass ein Teil dessen, was in unserer Kultur passiert, darin besteht, dass wir den Drei-Generationen-Haushalt aus den Augen verlieren. Meine Großmutter - die Mutter meiner Mutter - lebte bei uns, als ich aufwuchs, und es hat etwas, in das Zimmer seiner Großmutter zu gehen und ihre Geschichten zu hören und seine Geschichte zu verstehen." Deshalb wohne sie nur "sieben Blocks von meiner Mutter entfernt, und sie kommt jeden Tag vorbei".