Biografie: Jay Khan erlebte nach Dschungelcamp Hölle auf Erden

2 Jay Khan hat seine Biografie veröffentlicht: "Tariq und ich". (Archivbild) Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Ex-Boyband-Mitglied Jay Khan hat eine viel beachtete Autobiografie geschrieben. Darin rechnet er zum Teil auch mit dem Showbusiness ab.











Link kopiert



Berlin - Die Zeit nach seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp war für Sänger Jay Khan nach eigenen Angaben extrem hart. "Ich hatte sechs, sieben Jahre danach die Hölle auf Erden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Heute wäre das vielleicht eine Nachmittagsmeldung bei Promiflash an einem Dienstag. Aber selbst im Bewusstsein dessen, dass es eine andere Zeit war und Reality-TV in Deutschland gerade erst anfing, ist das, was mir da passiert ist, extraordinär im absolut Negativen."