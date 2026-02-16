Lange versuchte Prinzessin Kate, zwischen William und Harry zu vermitteln. Doch nach der Hochzeit der Sussexes war für sie angeblich Schluss - ihr Vertrauen in Meghan war zerstört. Eine neue Biografie enthüllt, wann und warum Kate die Rolle der Friedensstifterin endgültig aufgab.
Jahrelang galt Prinzessin Kate (44) als diejenige in der königlichen Familie, die bei einem Streit zwischen den Brüdern William (43) und Harry (41) einen kühlen Kopf bewahrte. Wenn die beiden aneinandergerieten, war sie es, die schlichtete, beruhigte und an die familiäre Verbundenheit appellierte. Doch irgendwann war auch für Kate eine Grenze erreicht. Eine neue Biografie des Royal-Experten Russell Myers zeichnet nun nach, wann genau die Prinzessin von Wales die Vermittlerrolle aufgab - und warum.