1 Immerhin die meisten großen Müllbehälter sollten mittlerweile geleert sein. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Die Firma Alba hat am vergangenen Wochenende Sonderschichten eingelegt. Aber der Entsorger ist nach wie vor im Rückstand.















Link kopiert

Kreis Ludwigsburg - Das Müll-Chaos in und um Ludwigsburg hält weiter an. Immerhin: seit dem vergangenen Wochenende türmen sich die Berge, die sich seit dem Jahreswechsel angehäuft hatten, an mancher Stelle nicht mehr ganz so hoch. Die Müllwerker der Firma Alba, die seit dem Jahreswechsel für Rest- und Biomüll zuständig ist, schoben Extraschichten. „Wir hatten am Samstag insgesamt 28 Fahrzeuge im Einsatz“, sagt Alba-Sprecherin Susanne Jagenburg.

Weil der Nachholbedarf so groß ist, muss der Entsorger jedoch priorisieren. Deshalb fuhren die Müllmänner am Wochenende erst einmal „Großwohnanlagen und Großbehälter“ an. „Zudem haben wir auch schon am Samstag Quer- und Nebenstraßen nachentsorgt, wobei wir dies flächendeckend über den gesamten Landkreis erst im Laufe dieser Woche abschließen können“, sagt Jagenburg. Man arbeite weiterhin eng mit dem Landkreis und der AVL zusammen.