Bio-Tannen aus Sulzbach: Die Nordmanntanne gewinnt die „Miss“-Wahl der Christbäume

In Sulzbach an der Murr führt die Familie Kienzle ihre Weihnachtsbaumkultur seit vier Generationen. Heute wachsen hier Bio-Tannen, die Käufer ab Hof auswählen oder selbst schlagen.
Frischer könnte ein Christbaum kaum sein. Ein Kunde steht auf der Wiese im Gewann Mahd bei Siebersbach, wo die Familie Kienzle ihre Christbaumkultur pflegt, und hat seinen Favoriten schnell entdeckt: „Ich nehme gleich den hier vorne.“ Juniorchef Leon Kienzle wirft die Kettensäge an, ein kurzer Schnitt – die brusthohe Nordmanntanne fällt.