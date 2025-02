Bio-Restaurant Lässig in Stuttgart: Neuer Pächter übernimmt das insolvente Lokal

Bio-Restaurant Lässig in Stuttgart

1 Nach 15 Jahren musste das Bio-Restaurant Lässig wegen finanzieller Probleme geschlossen werden. Nun startet es mit einem neuen Betreiber im April neu. Foto:

Das Bio-Restaurant Lässig an der Gerokstraße ist nach finanzieller Schieflage gerettet: Der Insolvenzverwalter hat einen Pächter gefunden, der unter neuem Namen im April starten will. Der künftige Mieter bestätigt uns, dass er den Vertrag unterschrieben habe.











Nicht nur kulinarisch fiel das seit Ende Januar geschlossene Bio-Restaurant Lässig an der Gerokstraße auf: Die Gäste saßen an diesem denkmalgeschützten Ort unter der ersten frei tragenden Leichtbetondecke Deutschlands, die Fritz Leonhardt, der Erbauer des Stuttgarter Fernsehturms, 1955 als statische Meisterleistung konstruiert hat. Nach 15 Jahren hatte im vergangenen Herbst eine der ersten bio-zertifizierten Gaststätten aufgrund steigender Kosten und rückläufiger Umsätze Insolvenz anmelden müssen, was als Spätfolge der Corona-Pandemie gilt.