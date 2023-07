1 Die sanierte Schleusenkammer der Schleuse Aldingen wird freigegeben. 25 Millionen Euro hat die Modernisierung des über 80 Jahre alten Bauwerks gekostet. Foto: Jürgen Bach

Jetzt passen in die linke Kammer der Schleuse Aldingen bis zu 110 Meter lange Schiffe. Für die Binnenschifffahrt auf dem Neckar ist es aber noch ein weiter Weg. Größere Pötte müssen nach wie vor umgeladen werden.









Remseck - Eine Staustufe ist ein komplexes Bauwerk. Das war am Donnerstag offensichtlich, als fünf Behördenvertreter, darunter Landrat Dietmar Allgaier (CDU) und zwei Staatssekretäre die linke Schleusenkammer in Remseck-Aldingen feierlich für den Schiffsverkehr auf dem Neckar freigaben. Die über 80 Jahre alte Kammer ist um knapp fünf Meter verlängert und gleichzeitig grundsaniert worden. Das hat sechs Jahre Bauzeit und laut Heinz-Josef Joeris von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes alles in allem 25 Millionen Euro gekostet. Nun passen in die linke Schleusenkammer 110 Meter lange Binnenschiffe. Das ist das Standardmaß der meisten nicht so großen Frachtgutkähne. Die Schleuse Aldingen ist trotz des Ausbaus nicht aufnahmebereit für die modernen Binnenschiffe, die ein Standardmaß von 135 Meter haben. Somit fehlen weitere 25 Meter.