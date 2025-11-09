Binnen 24 Stunden: Trailer zum Biopic über Michael Jackson bricht Aufruf-Rekord

Der erste Trailer zum Michael Jackson-Biopic "Michael" hat in nur 24 Stunden einen historischen Rekord aufgestellt. Mit 116,2 Millionen Views weltweit ist er der meistgesehene Musik-Biopic-Trailer aller Zeiten.
Lionsgate hat unlängst den ersten offiziellen Teaser zum kommenden Michael Jackson-Biopic "Michael" veröffentlicht - und die Resonanz ist überwältigend. Laut "The Hollywood Reporter" erreichte der Trailer innerhalb der ersten 24 Stunden weltweit 116,2 Millionen Aufrufe. Damit ist er der meistgesehene Trailer für ein Musik-Biopic in der Geschichte und stellt zugleich einen neuen Rekord für das Studio dar.