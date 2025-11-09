Binnen 24 Stunden: Trailer zum Biopic über Michael Jackson bricht Aufruf-Rekord

Der erste Trailer zum Michael Jackson-Biopic "Michael" hat in nur 24 Stunden einen historischen Rekord aufgestellt. Mit 116,2 Millionen Views weltweit ist er der meistgesehene Musik-Biopic-Trailer aller Zeiten.

Lionsgate hat unlängst den ersten offiziellen Teaser zum kommenden Michael Jackson-Biopic "Michael" veröffentlicht - und die Resonanz ist überwältigend. Laut "The Hollywood Reporter" erreichte der Trailer innerhalb der ersten 24 Stunden weltweit 116,2 Millionen Aufrufe. Damit ist er der meistgesehene Trailer für ein Musik-Biopic in der Geschichte und stellt zugleich einen neuen Rekord für das Studio dar.

In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson (29) zu sehen, der Neffe des 2009 verstorbenen King of Pop. Das erste veröffentlichte Material zeigt ihn bei der Nachstellung von Michael Jacksons legendären Tanzschritten, darunter der ikonische Moonwalk. Auch ein Ausschnitt aus dem "Thriller"-Musikvideo wird angeteasert. Ab kommender Woche wird der Trailer auch in den Kinos zu sehen sein.

Hochkarätige Besetzung für das Biopic

Neben Jaafar Jackson sind weitere namhafte Schauspieler mit an Bord. Miles Teller verkörpert Anwalt John Branca, Colman Domingo spielt Joe Jackson, Kat Graham übernimmt die Rolle von Diana Ross. Nia Long ist als Katherine Jackson zu sehen, Laura Harrier als Suzanne de Passe, Kendrick Sampson als Quincy Jones und Juliano Krue Valdi als der junge Michael.

Die offizielle Handlung des Films verspricht einen tiefen Einblick in das Leben des Musikers jenseits seiner Karriere. "Michael" zeichnet den Weg vom Entdecken seines außergewöhnlichen Talents als Leadsänger der Jackson Five bis hin zum visionären Künstler nach, dessen Ehrgeiz ihn zum größten Entertainer der Welt werden ließ. Der Film beleuchtet sowohl sein Leben abseits der Bühne als auch einige seiner bekanntesten Auftritte aus seiner frühen Solo-Karriere.

Starkes Team hinter der Kamera

Die Regie übernimmt Antoine Fuqua, das Drehbuch stammt von John Logan. Als Produzenten fungieren Graham King, John Branca und John McClain. Der Film soll im April 2026 in die Kinos kommen.