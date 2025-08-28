Bin wirklich glücklich: Michelle Hunziker wieder vergeben

Michelle Hunziker hat sich erstmals zu ihrer neuen Beziehung geäußert. "Ich bin wirklich glücklich", verriet sie in einem Interview und betonte, sie wolle ihr Liebesleben schützen.
Nach Liebes-Spekulationen hat Michelle Hunziker (48) ihre neue Beziehung bestätigt. Die Moderatorin ist mit dem italienischen Manager Nino Tronchetti Provera liiert. "Ich bin wirklich glücklich", verriet sie im Interview mit "Bunte". Weiter betonte sie: "Liebe gehört zum Leben, es ist das Schönste überhaupt." Auf Italienisch erklärte sie: "È il motore della vita" - zu Deutsch: "Liebe ist der Motor des Lebens".