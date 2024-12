Bin nicht gern prominent: Anke Engelke gibt sich im Ausland als Lehrerin aus

1 Anke Engelke hadert manchmal mit ihrer Popularität. Foto: imago/Stephan Wallocha

Für Anke Engelke sind Reisen in andere Länder auch eine Flucht vor der eigenen Berühmtheit. Im Ausland gibt sie sich gerne als Lehrerin oder Museumspädagogin aus, erklärte sie nun in einem Interview.











Anke Engelke (59) ist die eigene Popularität manchmal zu viel. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte sie: "Im Ausland ist das Schönste, wenn man fragt: Was machen Sie denn beruflich?" Bei der Wahrheit bleibt sie dabei allerdings nicht. Stattdessen gibt sie sich gerne als Lehrerin oder Museumspädagogin aus. "So führt man die interessantesten Gespräche", erklärte die Komikerin und Schauspielerin.