Bin jetzt erst mal weg: Dschungelcamp-Star Hubert Fella nach Schwindelanfällen im Krankenhaus

Sorge um Hubert Fella: Der Dschungelcamp-Star hat sich aus dem Krankenhausbett bei seinen Fans gemeldet. Nach starken Schwindelanfällen bestand zunächst der Verdacht auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt - doch dieser bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Dschungelcamper Hubert Fella (58) musste wegen starker Schwindelanfälle ins Krankenhaus. Seine Sorge: Es könnte sich um einen Schlaganfall oder Herzinfarkt handeln. Aus dem Krankenhausbett meldete sich der Reality-TV-Star nun mit einer Videobotschaft bei seinen Fans. "Hallo meine Lieben, ich bin jetzt erst mal weg", sagt er in dem Instagram-Clip zu seinen 107.000 Follower. Im Begleittext verrät Fella, dass er im bayerischen Bad Neustadt im Krankenhaus liegt.

"Ich bin heute im Krankenhaus gelandet, weil ich solche Schwindelanfälle hatte", erzählt Hubert Fella sichtlich mitgenommen. Zunächst habe der Verdacht auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt bestanden, erklärt er - gibt aber umgehend Entwarnung: "Es war beides nichts", sagt der "Hot oder Schrott"-Star erleichtert. Ursache der Beschwerden sei nach seinen Angaben ein eingeklemmter Nerv gewesen.

Zweiter Krankenhausaufenthalt innerhalb kurzer Zeit

Via Instagram-Story zeigt Fella seinen Fans außerdem sein Abendessen im Krankenhaus: Brot, Wurst, Käse und Gurke. "So ihr Lieben, da seht ihr mein Abendessen. Ich liege jetzt im Krankenhaus", sagt er dazu. Auch einen Blick aus dem Fenster ins Grüne teilt er mit seinen Followern.

Bereits im März hatte sich Hubert Fella aus dem Krankenhaus gemeldet. Damals musste sich der Reality-TV-Star einer Knieoperation unterziehen. Den eigentlich längst fälligen Eingriff hatte der 58-Jährige wegen seiner Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verschoben. Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Dschungelcamp, das er als Drittplatzierter beendet hatte, begab sich Fella schließlich für die OP ins Krankenhaus.