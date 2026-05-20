Bin jetzt erst mal weg: Dschungelcamp-Star Hubert Fella nach Schwindelanfällen im Krankenhaus

Sorge um Hubert Fella: Der Dschungelcamp-Star hat sich aus dem Krankenhausbett bei seinen Fans gemeldet. Nach starken Schwindelanfällen bestand zunächst der Verdacht auf einen Schlaganfall oder Herzinfarkt - doch dieser bestätigte sich glücklicherweise nicht.
Dschungelcamper Hubert Fella (58) musste wegen starker Schwindelanfälle ins Krankenhaus. Seine Sorge: Es könnte sich um einen Schlaganfall oder Herzinfarkt handeln. Aus dem Krankenhausbett meldete sich der Reality-TV-Star nun mit einer Videobotschaft bei seinen Fans. "Hallo meine Lieben, ich bin jetzt erst mal weg", sagt er in dem Instagram-Clip zu seinen 107.000 Follower. Im Begleittext verrät Fella, dass er im bayerischen Bad Neustadt im Krankenhaus liegt.