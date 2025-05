Bin ja kein Playboy mehr: Flavio Briatore hat sein Playboy-Dasein beendet

"And Just Like That..."-Event Bo Derek begleitet Ehemann John Corbett

Was für eine Überraschung auf dem roten Teppich beim Fototermin zur dritten Staffel "And Just Like That...": Aiden-Darsteller John Corbett zeigte sich Arm in Arm mit Ehefrau Bo Derek, die lange keinen öffentlichen Auftritt mehr hatte.