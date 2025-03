Bin in meiner Single-Ära: Bridgerton-Star Simone Ashley hat es nach Trennung nicht eilig

1 Schauspielerin Simone Ashley ist wieder in ihrer "Single-Ära". Foto: James Warren/Famous Images/ddp/Sipa USA

Vor zwei Jahren machte Simone Ashley ihre Beziehung zu Constantin "Tino" Klein offiziell. Nun bestätigte sie jedoch, nicht mehr mit ihm zusammen zu sein. Die "Bridgerton"-Darstellerin wolle sich in Zukunft "auf mich selbst, auf meine Arbeit und mein inneres Selbstvertrauen" konzentrieren.











Schon vor Kurzem hat "Bridgerton"-Star Simone Ashley (29) die Trennung von ihrem ehemaligen Partner Constantin "Tino" Klein bestätigt. Wie unter anderem das britische Magazin "Tatler" berichtet, erklärte die Schauspielerin im BBC-Podcast "Woman's Hour", Single zu sein. "Es ist irgendwie ironisch, dass ich Werbung für eine romantische Komödie mache und seit Januar dieses Jahres in meiner Single-Ära bin", zitiert die Publikation Ashley, die sich derzeit auf Promo-Tour für ihren neusten Film "Prophezeiung... Liebe" befindet. In der Rom-Com spielt sie an der Seite von "After Passion"-Star Hero Fiennes Tiffin (27) die Hauptrolle.